-Vídeo DAQUI: Acidente (1.3449771)\nO ex-vereador de Moiporá, no oeste goiano, Lázaro Pacheco Martins, de 84 anos, morreu após ser atropelado por uma caminhonete enquanto caminhava pela rua. Uma câmera de segurança registrou o momento em que o veículo dava marcha a ré e atingiu o idoso pelas costas (confira o vídeo acima).\nAo DAQUI, a Polícia Civil informou que a ocorrência, registrada na noite da última quarta-feira (26), foi encaminhada à Delegacia de Polícia de São Luís de Montes Belos, responsável pela condução do inquérito. A corporação destacou que já requisitou as perícias cabíveis e aguarda a conclusão dos laudos técnicos para dar andamento às investigações.\nEm seu perfil nas redes sociais, a Prefeitura de Moiporá publicou uma nota de pesar. No texto, o órgão lamentou profundamente o falecimento de Lázaro, e prestou solidariedade à família e amigos.