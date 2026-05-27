O ex-vereador e ex-secretário municipal de Cultura, Zander Fábio (Podemos), e dois donos de entidades contratadas pela Secretaria Municipal de Cultura de Goiânia (Secult) - Jean Jesus Magno Lima e Silva e Welton da Silva Nogueira - foram presos temporariamente ontem na Operação Cultura Em(Cena).\nO inquérito da Delegacia Estadual de Combate à Corrupção (Deccor) que apura suspeitas de desvios de verba em contratações da Secult nos anos de 2023 e 2024 diz que Zander Fábio “mantinha a palavra final sobre o destino dos recursos apropriados”.\nA Polícia Civil divulgou trocas de mensagens entre os investigados com pressões por liberação de dinheiro, pedidos de favores e supostas orientações sobre destinação de recursos. As apurações envolvem pagamentos de cerca de R$ 1,5 milhão em 41 operações da Secult. Segundo as investigações, “com valores na conta, Zander realizava transferências para terceiros e pagamentos de natureza particular, incluindo a quitação de boleto de IPVA, sendo os valores rigorosamente contabilizados por Jean Jesus em anotações submetidas à apreciação de Zander”.