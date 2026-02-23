As inscrições para o Exame de Acesso ao Ensino Superior do Tocantins (Exato) em 2026 começaram nesta segunda-feira (23). Com a nota da prova, estudantes poderão concorrer a vagas em cursos de graduação na Universidade Federal do Tocantins (UFT), Instituto Federal do Tocantins (IFTO) e Universidade Federal do Norte do Tocantins (UFNT).\nA taxa de inscrição é no valor de R$ 70. Já a isenção poderá ser solicitada a partir das 9h desta quarta-feira (25) até as 17h na quinta-feira (26).\nPara participar do Exato, o estudante deverá preencher um formulário de inscrição e um questionário socioeconômico, disponível no site da UFT. As inscrições encerram no dia 1º de abril.\nMãe de aluna goiana aprovada em 1° lugar no curso de IA da UFG ressalta admiração pela filha: 'Orgulho e alegria'\nSisu 2026 abre inscrições com 274,8 mil vagas; veja como se inscrever