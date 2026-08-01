O edital da segunda edição do Exame de Acesso ao Ensino Superior do Tocantins foi publicado. As inscrições começam no dia 5 de agosto e vão até o dia 9 de setembro de 2026. As provas serão aplicadas em 15 cidades.\nO exame é uma forma de acesso às universidades públicas do Tocantins. Os resultados poderão ser utilizados posteriormente para ingressar na Universidade Federal do Tocantins (UFT), Instituto Federal do Tocantins (IFTO) e Universidade Federal do Norte do Tocantins (UFNT).\nHDT abre processo seletivo com salários de até R$ 9,4 mil\nConcurso em Águas Lindas oferece 86 vagas com salários de até R$ 9,6 mil\nCâmara de Araguatins lança concurso com salários de até R$ 2,4 mil\nA taxa de inscrição é de R$ 95 e as solicitações de isenção podem ser feitas até às 17h do dia 6 de agosto.\nVeja o edital completo aqui.