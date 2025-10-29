Morreu, nesta quarta-feira (29), o Monsenhor Jones Pereira, de 72 anos. O líder religioso serviu à comunidade católica de Porto Nacional, região central do estado. As causas da morte não foram divulgadas pela diocese.\nO religioso nasceu no dia 29 de novembro de 1952. Ele é natural de Porto Nacional e era o quarto de treze irmãos. Formado em Teologia e Filosofia, foi professor e diretor de escola em Palmas, além de coordenador Diocesano Pastoral.\nEm 1991, Monsenhor ainda foi nomeado vigário da Paróquia São José, onde ajudou a construiu outros templos. Ele foi ordenado sacerdote por Dom Celso Pereira, então Bispo diocesano, no dia 2 de dezembro de 1978, na Catedral de Nossa Senhora das Mercês, onde celebrou sua primeira missa.\nÔnibus de turismo cai no Rio Tocantins ao entrar em balsa; motorista morre