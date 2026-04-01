O atual comandante-geral da Polícia Militar do Tocantins, Márcio Antônio Barbosa de Mendonça, e o secretário extraordinário de Ações Governamentais, da Secretaria Executiva da Governadoria, Lázaro Botelho Martins foram exonerados. Eles deixaram as funções nesta quarta-feira (1º).\nAs exonerações foram a pedido e estão no Diário Oficial do Estado (DOE) desta terça-feira (31).\nNa mesma edição, foi designado Claudio Thomaz Coelho de Souza para ocupar o cargo de comando da PM. O militar exercia a função de Chefe do Estado-Maior da Polícia Militar.\nMaternidade Célia Câmara paralisa atendimentos. SMS sabia de falhas\nViaduto da GO-020 vai custar R$ 57 milhões aos cofres públicos\nPrédio na Avenida Anhanguera vai abrigar centro administrativo do governo\nAlém disso, foi nomeado Dosautomista Honorato de Melo para ocupar o cargo de Chefe do Estado-Maior e Jaime Porfírio de Souza como subchefe do Estado-Maior.