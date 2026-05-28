A Avenida Leste-Oeste segue sem solução em pelo menos seis pontos ou trechos, mesmo após ser prometida para ser concluída até 2020. Nesta semana, a Prefeitura de Goiânia conseguiu destravar um processo de desapropriação nas proximidades do Conjunto Vera Cruz, que vai permitir a duplicação da Avenida Noel Rosa até o cruzamento com a Rua VC-54. Porém, outro processo falta ser finalizado e a Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana (Seinfra) não tem um prazo para o serviço ser feito no tramo oeste, que tem o projeto de ligação até Trindade.\nO decreto nº 89 declara de utilidade pública uma parcela de terra para fins de desapropriação. O imóvel em questão localiza-se no Quinhão nº 13 da Fazenda São José, na macrozona construída do município, e a área a ser desapropriada soma 3.993,76 metros quadrados (m²), conforme levantamento topográfico georreferenciado e memorial descritivo. O decreto descreve que o objetivo é a execução de obras de pavimentação e a construção de uma ponte e permite que o poder público alegue urgência para a imissão na posse do bem.