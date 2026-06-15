-VÍDEO: Casal dançando (1.3422344)\nUm casal viralizou na internet após ser filmado dançando em via pública na Via Lago, em Araguaína, região norte do estado, no Dia dos Namorados. Genivaldo Dornelas, de 53 anos, conta que saiu para jantar, com a namorada, de 64 anos, e enquanto passeavam de carro em frente ao calçadão, ele foi surpreendido.\nEu não esperava, foi uma ideia dela. Foi uma experiência nova. Foi espontâneo e parece que foi bem visto, tá em todo lugar, né? As pessoas passaram e cumprimentaram a gente. Tínhamos jantado e de repente vejo ela parando o carro, descemos e começamos a dançar", diz.\nUm ano de casamento e um filho de 2 anos: quem eram os jovens mortos na tragédia da TO-110\nViagem para visitar parentes terminou em tragédia: a cronologia do acidente que matou quatro pessoas da mesma família