A partir de hoje, o Parque Agropecuário de Goiânia será palco do Império Marchador 2026, uma exposição que reúne uma tropa de 130 cavalos mangalarga marchador, avaliada em cerca de R$ 30 milhões. Além de provas, exposição e troca de informações sobre a raça, o evento também será voltado para negócios envolvendo exemplares de alta performance, inclusive com a comercialização de frações de animais, material genético e coberturas. A soma do valor dos animais, que variam de R$ 5 mil a R$ 1 milhão, equivale a, aproximadamente, 100 caminhonetes de alto padrão, na faixa de R$ 300 mil cada. Com entrada gratuita ao público, o evento segue até o próximo sábado, dia 22. Os portões serão abertos hoje para visitação aos animais durante o dia e, às 18h30, acontece o Leilão de Cavalos de Marcha Batida.\nAmanhã, será realizada a tradicional Queima do Alho para convidados, além de uma ação social para famílias de pessoas com TDAH, TEA e outras neuro-divergências. No sábado, acontece a Copa de Marcha do Mangalarga Marchador. O espaço também contará com brinquedos, área gastronômica e exposição de animais para toda a família.