Seminário São José no centro histórico de Porto Nacional (Maria Lucia Rocha/Retratos da Paisagem Natural e Cultural do Tocantinso)\nA partir desta quarta-feira (29) a Galeria do Núcleo Integrado de Leitura e Artes (Nila), da Fundação Cultural de Palmas (FCP), recebe a exposição fotográfica Retratos da Paisagem Natural e Cultural do Tocantins, Brasil Central Amazônico. A abertura será realizada às 15h, no Espaço Cultural José Gomes Sobrinho, e estará disponível até a próxima sexta-feira (08), com entrada gratuita.\nA mostra reúne imagens impressas em tela canvas, apresentando diferentes perspectivas do bioma Cerrado e do patrimônio cultural tocantinense. Através de um olhar sensível sobre o território, as fotografias destacam elementos naturais, arquitetônicos e manifestações culturais que ajudam a contar a história do estado no contexto do Planalto Central brasileiro.