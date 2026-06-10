A dentista goiana Mariana Linhares, de 37 anos, natural de Faina, está aproveitando uma viagem de férias com o namorado pelos Estados Unidos (EUA) e decidiu levar um cartaz feito à mão para torcer pela Seleção Brasileira. A goiana marcou presença no último amistoso do Brasil antes da Copa do Mundo, contra o Egito (EGI), partida que terminou em vitória brasileira. A declaração da goiana chamou a atenção nas redes sociais e acabou viralizando.\nAo DAQUI, Mariana Linhares, contou que comprou a cartolina e a caneta em um supermecado nos EUA, pois não deu tempo de comprar em Goiânia. Segundo a dentista, antes de embarcar foi muito corrido, e quase perdeu o voo.\nEu queria ter comprado a cartolina em Goiânia, mas foi muito corrido. E não deu tempo. Eu falei: 'Nossa, e agora, né? O que é que eu vou fazer?' Quando chegamos ao hotel próximo do estádio onde foi o jogo, encontrei um supermercado em frente. Então fomos e compramos a cartolina e o canetão, arrumamos e fomos para o jogo', contou Mariana Linhares.