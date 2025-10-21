Suspeita de exercício ilegal da profissão de dentista no consultório odontológico (Reprodução/ Instagram da Polícia Civil (PC))\nUma mulher foi detida suspeita de exercer ilegalmente a profissão de dentista em um consultório no bairro Jardim Vista Bela, na região noroeste de Goiânia. Segundo o delegado responsável pelo caso, ela realizava atendimentos há muitos anos e não tinha registro profissional.\nO jornal não conseguiu o posicionamento da defesa da suspeita até a última atualização da reportagem.\nO Conselho Regional de Odontologia de Goiás (CRO-GO) apontou que a investigada não possui registro profissional no conselho ou em qualquer outro regional (confira a nota completa ao final do texto).\nSegundo o delegado Humberto Teófilo, a suspeita foi detida e liberada por se tratar de um crime de baixo potencial ofensivo, cuja pena máxima é de dois anos.