Jeyniffer Ferraz Barreto, de 26 anos, que se passava por dentista, é suspeita de tráfico de drogas em um consultório clandestino no Bairro Tremendão, em Goiânia. Segundo a Polícia Civil, ela usava tornozeleira eletrônica por envolvimento anterior com o tráfico e conseguiu fugir antes da chegada dos agentes. Ela é considerada foragida.\nAo jornal, o advogado William Francisco Alves de Queiroz, que representa Jeyniffer, afirmou que sua cliente pretende se apresentar voluntariamente à delegacia nas próximas horas.\nVeja outras imagens do consultório na TV Anhanguera: Polícia investiga falsa dentista em consultório clandestino de Goiânia\nNo local, foram apreendidos instrumentos odontológicos, uma balança de precisão e um cigarro de maconha (Divulgação/Polícia Civil)\nA operação foi realizada na manhã desta segunda-feira (22), com apoio da Vigilância Sanitária, que interditou o local. De acordo com o delegado Humberto Teófilo, responsável pelo caso, foram encontrados no consultório clandestino instrumentos odontológicos, uma balança de precisão e um cigarro de maconha.