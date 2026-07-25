Suspeita de gerenciar contas de organização criminosa segue sendo procurada pelas equipes policiais, em Goiás (Divulgação/Polícia Civil de Goiás)\nA falsa empresária suspeita de movimentar mais de R$ 40 milhões de facção criminosa é considerada foragida, segundo a Polícia Civil. De acordo com as investigações, a mulher identificada como Claudienne Honório Ferreira é investigada pelos crimes de organização criminosa, tráfico de drogas, associação para o tráfico e lavagem de dinheiro.\nClaudienne é uma pessoa com relevante papel dentro da estrutura criminosa. Ela é sócia de uma das empresas de fachada e foram movimentados em suas contas pessoais e na conta da empresa a quantia aproximada de R$ 45 milhões. Desde a data da operação as equipes vêm, efetuando diligências, no intuito de localizá-la, entretanto até o momento não conseguimos encontrá-la”, disse o delegado Francisco Costa, titular da Delegacia Estadual de Repressão a Narcóticos (Denarc), à TV Anhanguera.