Um falso médico foi preso suspeito de causar lesão corporal grave em uma paciente de Goiânia e dar cursos de até R$ 13 mil. Uma nova turma estava programada para ocorrer nos dias 27 e 28 de junho na capital. Segundo a Polícia Civil, Sebastião Rodrigues da Silva Júnior é enfermeiro, mas o registro profissional dele está cassado desde fevereiro de 2025.\nA reportagem não localizou a defesa de Sebastião até a última atualização desta matéria.\nEm nota, o Conselho Regional de Enfermagem de Goiás (Coren-GO) disse que até o momento não foi oficialmente comunicado sobre o caso e que somente após a identificação do profissional e a verificação de eventual inscrição ativa será possível tomar conhecimento formal dos fatos e adotar as providências cabíveis, conforme a legislação e o Código de Ética da Enfermagem.