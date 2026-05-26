Quatro suspeitos de invadir uma casa e assassinar a tiros Fernando Ramos de Jesus Vieira, de 40 anos, foram presos durante uma operação policial. O crime aconteceu em Palmas e, segundo a Polícia Civil, grupo se passou por policiais para enganar a vítima.\nVeja vídeo no Bom Dia Tocantins: Polícia Civil cumpre mandados contra suspeitos de homicídio em Palmas\nA ação foi realizada na manhã desta terça-feira (26), em Palmas e Paraíso do Tocantins. Foram cumpridos cinco mandados de prisão e seis de busca e apreensão.\nDe acordo com o delegado Guilherme Torres, responsável pelo caso, um dos investigados segue foragido e está sendo procurado.\nOs nomes dos suspeitos não foram divulgados. Por isso, o DAQUI não localizou a defesa deles.\nO crime ocorreu no dia 30 de março de 2026, no setor Lago Norte. Conforme a Polícia Militar, testemunhas relataram que seis homens encapuzados chegaram ao local em duas motocicletas e invadiram a residência.