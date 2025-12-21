O corpo de um jovem de 20 anos foi deixado diretamente sobre o gramado de um cemitério de Tocantinópolis, no Bico do Papagaio. O caso aconteceu pela falta de necrotério no Instituto Médico Legal (IML) do município e chamou a atenção da população.\nO corpo estava dentro de um saco plástico na manhã de sábado (20). Imagens mostraram que havia muitas moscas ao redor, por já estar em estado de decomposição. A medida foi tomada porque, no IML, não há estrutura adequada para que os corpos possam ser deixados. O caso será investigado pela Secretaria de Segurança Pública (SSP).\nCorpo de advogado é achado em Goianira\nHomem confessa assassinato de mulher e abandono de corpo no Rio Formoso, segundo polícia\nCorpo em estado de decomposição é encontrado em fazenda do Tocantins\nVeja o que se sabe até o momento sobre o caso: