A família de Edimar Bernardes Oliveira, de 55 anos, procura o vendedor desaparecido durante uma viagem de trabalho em Inhumas, na Região Metropolitana de Goiânia. Morador de Miguelópolis, no interior de São Paulo, Edimar veio a Goiás para comercializar produtos de limpeza ao lado de colegas, atividade que realizava com frequência sempre retornando para casa depois de alguns dias de viagem, segundo familiares.\nO desaparecimento ocorreu em 30 de novembro. O irmão de Edimar, Lindomar Oliveira, reforça que o irmão sempre viajava de São Paulo para Goiás a fim de vender os produtos de limpeza, porém sempre retornava.\nEle saiu para trabalhar para vender produtos de limpeza aí na cidade de Goiás. Saiu e não voltou mais. Os amigos que estavam com ele procuraram na cidade, na redondeza. Fizeram o boletim de ocorrência. Mas até o momento, nada”, afirmou.