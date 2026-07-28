Alice Dias no dia que comemorava seu aniversário de 16 anos (Arquivo pessoal/Ana Flávia Dias de Oliveira)\nA família da adolescente goiana Alice Dias de Oliveira, de 16 anos, que está desaparecida desde a última quarta-feira (22) na França, pediu ajuda ao governo francês nas buscas, conforme o relato da irmã Ana Flávia Dias de Oliveira. Segundo a irmã, o caso foi registrado na polícia francesa, que conseguiu rastrear o celular dela enquanto estava ligado, mas a corporação disse que repassará informações somente nesta segunda-feira (27).\nEm nota, o Ministério das Relações Exteriores, por meio do Consulado-Geral do Brasil em Paris, informou que está à disposição para prestar assistência consular aos familiares da nacional brasileira. Qualquer informação útil sobre o paradeiro da adolescente pode ser enviada por WhatsApp para o telefone de Ana Flávia: +33 7 69 33 51 76. Outra opção é entrar em contato com a vizinha dela, chamada Ivanete: +33 6 58 25 30 38.