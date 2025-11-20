O pedreiro Maurício Pereira de Moraes, de 35 anos, foi morto por policiais militares durante um surto psicótico em Alexânia, no Entorno do Distrito Federal. Os agentes da força de segurança pública foram acionados na noite de domingo (16) após uma discussão entre ele e a esposa, Natália Oliveira Batista, também de 35. Contudo, aponta ela, o homem foi baleado mesmo estando desarmado.\nUm vídeo registrado por populares que acompanharam a ocorrência mostra o homem nu na calçada da residência proferindo falas desconexas. Logo, a mulher tenta conter ele o segurando pelo pescoço e até dando chutes, mas em vão. Já em outra gravação é possível ver ao menos três militares próximos da vítima, e logo é efetuado um disparo. Depois, se ouve mais três tiros efetuados pelos agentes já dentro do quintal da casa.