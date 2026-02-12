Secretário ao lado dos filhos, de 12 e 8 anos (Reprodução/TV Anhanguera)\nFoi por meio de uma publicação de despedida nas redes sociais que a família descobriu que Thales Machado, secretário e genro do prefeito de Itumbiara, Dione José de Araújo, atirou contra os dois filhos e se matou em seguida na madrugada desta quinta-feira (12), de acordo com apuração da TV Anhanguera.\nNa mensagem, que levava a foto dele com os meninos, Thales alegou problemas no relacionamento com a esposa, pediu desculpas pelo ato e agradeceu alguns familiares. O filho mais velho, de 12 anos, morreu e o outro de 8 anos continua internado, conforme informações oficiais.\nA publicação foi feita depois da meia-noite. Segundo a TV Anhanguera, a Polícia Militar informou que quando parentes viram a postagem, correram até o condomínio e acionaram as forças policiais, mas ao chegarem na casa, se depararam com a tragédia.