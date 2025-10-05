O segurança Dione Conceição de Araújo, conhecido como John John, será sepultado neste domingo (5), em Palmas. Ele morreu na quarta-feira (1º), aos 38 anos, depois de ser baleado durante uma briga em um bar. Segundo a família, John John optou por doar seus órgãos e, por isso, seu corpo só foi liberado para velório 48h após a morte.\nA morte de John John comoveu não só a família, mas amigos com quem ele trabalhou ao longo de sua carreira como segurança. Pelas redes sociais, houve muitas manifestações lamentando o falecimento do profissional.\nEle foi baleado durante uma discussão na frente de um bar em Wanderlândia, norte do estado, no dia 27 de setembro. O segurança foi socorrido e ficou internado no Hospital Regional de Araguaína. Mas, acabou morrendo em decorrência dos ferimentos.\nA esposa do segurança é a fisiculturista premiada Marcileide Rodrigues, conhecida como Chocolate. Ao JTO, ela disse que ficou muito feliz com a decisão do marido de doar os órgãos.