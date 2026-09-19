A família de um bebê de 29 dias autorizou a doação dos rins da criança após a confirmação da morte encefálica em Goiás. Segundo a Secretaria de Estado da Saúde de Goiás (SES-GO), o bebê é o doador mais jovem já registrado no Estado.\nA captação dos rins foi realizada na quinta-feira (17), depois que todos os protocolos médicos e legais necessários foram cumpridos e a família autorizou a doação. Os órgãos foram encaminhados para um paciente que aguardava pelo transplante em outro estado.\nO transporte foi feito em um voo comercial, que saiu do Aeroporto Internacional Santa Genoveva, em Goiânia. O embarque e o transporte dos órgãos foram acompanhados por profissionais especializados.\nFamília autoriza doação de órgãos de técnico do Águia de Marabá morto em acidente\nFamília doa órgãos de jovem que morreu após acidente de moto, e vídeo em hospital emociona