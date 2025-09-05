Um casal e a filha de 1 ano morreram nesta sexta-feira (5) após a caminhonete que estavam sair da pista e capotar na GO-164, na zona rural de São Miguel do Araguaia, na região norte de Goiás. O outro filho do casal de 5 anos e a babá foram socorridos e levados para o Hospital Municipal São Miguel do Araguaia.\nAo Daqui não conseguiu atualizar o estado de saúde dos feridos até a última atualização desta reportagem. Um amigo das vítimas, que preferiu não ter o nome divulgado, disse ao Daqui que a criança teve traumatismo cranioencefálico (TCE) e está na Unidade de Terapia Intensiva (UTI). Já a babá está internada em observação.\nBebê e duas crianças morrem em acidente\nAcidentes de trânsito deixam pelo menos três mortos e dez feridos durante o fim de semana no Tocantins\nAcidente entre carretas na BR-153 deixa motorista morto e carbonizado