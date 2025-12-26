A família de Jader Mendonça Mariano, de 36 anos, procura o técnico em agropecuária em Hidrolândia, na região metropolitana de Goiânia. Jader Mendonça é esquizofrênico e não estava tomando a medicação há algum tempo. O desaparecimento ocorreu na última sexta-feira (19).\nAo DAQUI, Veroni Ramalho, mãe de Jader Mendonça, destacou que o filho estava usando calça jeans, tênis brancos, camiseta vermelha e uma blusa preta de capuz.\nVeroni Ramalho reforçou ao DAQUI que o filho é bastante meigo e carinhoso. Ainda segundo a mãe, ele trabalhou nos últimos anos como auxiliar de armazém em um supermercado, porém foi demitido recentemente.\nSuspeita de matar advogado em Goiânia é presa no Pará\nGoiana que desapareceu na Europa morreu atropelada\nAdolescente fica ilhado em banco de areia durante forte chuva em Aparecida de Goiânia; vídeo