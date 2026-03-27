Wemerson Fideles da Silva, de 30 anos, foi visto por último em uma casa de dança (Arquivo pessoal / Francieuda Fideles)\nA família está à procura do jovem Wemerson Fideles da Silva, de 30 anos, que está desaparecido há mais de 5 dias, em Goiânia. Segundo a família, ele saiu na moto dele no último sábado (21) dizendo que iria a uma amiga, mas acabou não indo. Os últimos registros de compras, feitas no cartão que ele usava, ocorreram na tarde de domingo (22). A Polícia Civil (PC) investiga o caso.\nAo POPULAR, a irmã do jovem, Francieuda Fideles disse que no sábado ele foi em duas distribuidoras de bebidas da região do Parque Industrial João Braz e depois retornou para sua casa tomar banho, no Residencial Serra Azul. Em seguida, ele visitou a irmã dizendo que iria na residência de uma amiga, mas a mulher disse que nem mesmo falou com ele no dia. Wemerson foi visto por último a noite em uma casa de dança.