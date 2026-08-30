Familiares buscam informações sobre o paradeiro de Paulo Sérgio Pereira dos Santos, de 49 anos, que desapareceu no dia 11 de agosto enquanto participava da Romaria do Senhor do Bonfim, em Natividade, na região sudeste do Tocantins. Morador de Porto Nacional, o trabalhador autônomo viajou com parentes para acompanhar a tradicional festividade religiosa de 12 dias no município.\nDe acordo com relatos da família, Paulo Sérgio chegou a realizar o trajeto da peregrinação com a mãe e a irmã no dia 8 de agosto. No dia seguinte, sofreu crises convulsivas, recebeu atendimento médico no hospital municipal e retornou ao acampamento. Dois dias depois, contudo, começou a apresentar inquietação antes de sumir.\n"No dia 11, ele amanheceu inquieto, saía do acampamento e voltava. Fez isso umas três vezes e, depois, saiu e não voltou. Ele era acostumado a rodar a romaria toda, mas não voltou", contou a sobrinha, Keiliane Pereira. A irmã de Paulo, Rosimeire Pereira, acrescentou que ele saiu sem camisa, usando apenas um boné, e ressaltou que esta é a primeira vez que o irmão fica sem dar notícias.