Acidente na BR-040 mata casal, filho e sobrinho (Reprodução/ g1 Triângulo Mineiro)\nA família de Aparecida de Goiânia que morreu, neste domingo (28), em um acidente na BR-040, em Minas Gerais, estava viajando para passar a virada do ano em Porto Seguro, na Bahia, segundo parentes. Ao POPULAR, uma familiar das vítimas disse que era o terceiro ano consecutivo que eles iriam passar o réveillon na praia, mas as viagens anteriores foram de avião.\nAs quatro vítimas da mesma família são identificadas como Wider Carlos Lopes da Silva, de 37 anos; Jéssica Iorrana Ferreira Mendes, de 33; o filho do casal, Arthur Ferreira Lopes, de 4; e o João Lucas Lopes de Souza, de 9, sobrinho do casal. O último chegou a ser socorrido, mas não resistiu aos ferimentos em um hospital da região.\nSegundo uma prima, a família está “destruída”, após a tragédia. A previsão é que os corpos cheguem às 6h de segunda-feira (29). O velório está programado para acontecer na Igreja Assembléia de Deus Missão, no Jardim Tiradentes, em Aparecida de Goiânia. Ainda não informações do sepultamento.