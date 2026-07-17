Filhos, netos e bisnetos comemoraram o centenário da dona Noemia em Gurupi (TO) (Arquivo Pessoal/Gracielly Andrade)\nA família de dona Noêmia dos Santos Oliveira transformou o aniversário de 100 anos da matriarca em uma grande celebração entre gerações, com direito a noite do pijama. Cerca de cem parentes se reuniram na véspera da celebração, em Gurupi, no sul do Tocantins.\nSegundo a neta Gracielly Andrade, as comemorações do aniversário da centenária e ocorre todos os anos e desta vez contou com 12 filhos, 37 netos e 51 bisnetos.\nDesde sempre o aniversário da vó era comemorado com a reunião da família, como são muitos filhos, netos e bisnetos sempre foi uma festa de grande magnitude, toda a organização é feita pela própria família", contou.\nO maior desafio não foi planejar a celebração, mas garantir acomodação para tanta gente. "A grande dificuldade é encontrar lugar para todo mundo dormir, porque a festa tem a data marcada todo ano", comentou Gracielly.