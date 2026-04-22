Conforme os bombeiros, o acidente envolveu van, picape e caminhão (Divulgação/Corpo de Bombeiros Militar de Goiás)\nUma família que retornava de um velório morreu em um grave acidente na BR-020, em Formosa, no Entorno do Distrito Federal, na manhã de terça-feira (22). O acidente resultou na morte de oito pessoas, sendo sete ocupantes de uma van que seguia da Bahia para São Paulo e uma mulher que estava em uma picape envolvida na colisão, segundo o Corpo de Bombeiros.\nEles fretaram a van para ir até o velório, fretaram para ir e voltar até São Paulo, a casa deles. Já tinha uma tia nossa que faleceu e a gente ficou muito sentido por ela. Aí do nada receber essa notícia que sete morreram, foi bem pesado”, disse Marionita Souza, tia e prima de familiares que estavam na van, em entrevista à TV Anhanguera.