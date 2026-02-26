-Vídeo: Daqui (1.3378424)\nA maioria das famílias que foram atingidas pelas fortes chuvas em Jussara, no Noroeste goiano, já voltou às suas casas, segundo a administração municipal. A prefeitura garante que a situação no município está sob controle.\nComo o DAQUI mostrou na edição desta quarta-feira (25), os temporais que atingiram o município no sábado (21) e no domingo (22) provocaram o alagamento de 136 casas e deixou cerca de 500 pessoas desalojadas. Diante dos estragos, a prefeitura decretou situação de calamidade pública.\nSegundo a prefeitura, o volume de chuvas diminuiu e, nesta quarta-feira, não houve registro de precipitação. As águas dos córregos Molha Biscoito e Palmeiras, além do Ribeirão Água Limpa, baixaram significativamente, reduzindo os pontos de alagamento na cidade.\nEm nota, a Defesa Civil afirmou que atua no município desde as primeiras horas do dia, apoiando o município na decretação de Situação de Emergência, bem como nas ações de assistência humanitária e restabelecimento da normalidade.