Área do Água Fria antes do despejo reunia barracos improvisados e famílias em situação de vulnerabilidade em Palmas (Arquivo pessoal/Eliana Lourenço de Cristo)\nAs famílias retiradas da área conhecida como Água Fria, em Palmas, no última quinta-feira (16), passaram a avaliar as alternativas oferecidas pela Prefeitura após o cumprimento da ordem de despejo. Entre as opções apresentadas estão o acolhimento em abrigo municipal e o acesso ao aluguel social, benefício destinado a pessoas em situação de vulnerabilidade.\nA faxineira Eliana Lourenço de Cristo, de 36 anos, afirma que parte das famílias foi levada para um ginásio e para uma feira na região da 503 Norte. Segundo ela, após o despejo, a orientação foi buscar os serviços já disponibilizados pelo município. “Não é certo invadir, mas nós não temos terra pra viver e o ‘suposto dono’ também não tem o título da propriedade e nunca usou a área, que até pouco tempo era um lixão”, disse.