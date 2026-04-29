-clipe_brasil_zé.mp4 (1.3403902)\nCom uma fama garantinda entre os universitários, o Bar do Seu Raimundo virou o cenário nesta terça-feira (28) de um clipe gravado pelos cantores Zé Felipe e Kadu Martins, no Setor Vila Itatiaia, na região norte da capital. O estabelecimento é localizado próximo ao Câmpus Samambaia da Universidade Federal de Goiás (UFG) e atrai estudantes diariamente.\nNas redes sociais, os artistas compartilharam os bastidores e celebraram a parceria, gravada em clima de Copa do Mundo. O mundial de futebol começa em 11 de junho, com a partida entre México e África do Sul, no Estádio Azteca, no México (MEX). O torneio contará com 48 seleções, divididas em 12 grupos, e terminará em 19 de julho. “Chegamos aqui no clipe, vou falar para vocês. Olha com quem eu estou aqui, com o meu brabo, hein irmão!", disse Kadu, em vídeo publicado nas redes sociais.