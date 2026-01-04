A Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Goiás (Fapeg) lançou um edital no último sábado (3) para selecionar bolsistas para projetos na área de inovação tecnológica e industrial. Essa iniciativa possui investimento de R$ 1 milhão, e as inscrições se encerram dia 26 de janeiro.\nA parceria entre a Fapeg e o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai Goiás) tem como objetivo impulsionar soluções inovadoras para os desafios estratégicos da indústria goiana.\nSão oferecidas dez bolsas na modalidade Desenvolvimento em Ciência, Tecnologia e Inovação (CTI), com duração máxima de 24 meses e dedicação integral. Os valores podem chegar a R$ 5,2 mil mensais (Bolsa CTI-C) e a até R$ 3,9 mil (CTI-B), conforme a qualificação dos candidatos.\nOs selecionados irão desenvolver projetos em áreas estratégicas do Senai Goiás, como o Instituto Senai de Tecnologia em Alimentos e Bebidas, o Instituto Senai de Tecnologia em Automação e a Faculdade Senai Roberto Mange.