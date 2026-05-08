-Vídeo aviões estacionados em fazenda (1.3407491)\nUm vídeo gravado do alto de uma fazenda em Nova Crixás, na região Norte de Goiás, impressionou os internautas ao mostrar 36 aviões e quatro helicópteros estacionados no campo. O registro foi feito pela equipe do escritório do advogado João Domingos, que participava de um evento que reuniu grandes nomes da pecuária nacional na fazenda Conforto.\nO vídeo soma quase 96 mil visualizações e mais de 3,4 mil comentários. As aeronaves estacionadas eram de produtores rurais do Vale do Araguaia que participavam da segunda edição do evento Conforto Experience.\nÀ reportagem, Leandro Marmo, CEO do escritório João Domingos Advogados, explicou que o evento era de agronegócio e confinamento do Vale do Araguaia. “O evento é muito exclusivo, poderiam entrar somente aquelas pessoas que receberam o convite. Um evento de altíssimo nível, tanto que na programação constava a participação da ex-ministra da Agricultura, Tereza Cristina”, disse.