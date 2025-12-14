Um proprietário rural foi multado em mais de R$ 1,6 milhão por desmatamento de reserva legal e por impedir a regeneração da vegetação nativa em Aliança do Tocantins, no Sul do estado. A fiscalização verificou que o local estava sendo usado para a criação de gado.\nA fiscalização do Batalhão de Polícia Militar Ambiental (BPMA) ocorreu em uma fazenda na tarde desta sexta-feira (12).\nDurante a vistoria, os militares identificaram que o homem impediu a regeneração de 332,78 hectares de área de Reserva Legal.\nJornal do Campo mostra receita com abacaxi que pode levar até seis meses para ficar pronta\nNamorado finge se machucar para ficar de joelhos e fazer pedido de casamento durante caminhada em Araguaína\nDiante da infração, a área foi embargada e permanecerá interditada até que o proprietário regularize a situação junto aos órgãos ambientais. O nome do proprietário não foi divulgado e o g1 não conseguiu contato com a defesa dele.