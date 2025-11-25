A Polícia Militar Ambiental aplicou R$ 2,3 milhões em multas após flagrar indícios de garimpo ilegal e áreas de reserva legal degradadas em fazendas de Dianópolis e Natividade, região sudeste do Tocantins. Foi identificado o desmatamento ilegal de mais de 219 hectares de vegetação protegida.\nVeja vídeo no Bom dia Tocantins: Garimpo ilegal de ouro é flagrado em Natividade e multado em mais de 1 milhão\nA Operação Protetor dos Biomas intensificou a fiscalização e o combate aos crimes ambientais e utilizou drones do Grupamento Aéreo (GRAER) para verificar denúncias de extração ilegal de ouro em uma fazenda no município de Natividade.\nDurante o deslocamento, policiais abordaram seis pessoas com pá carregadeira, retroescavadeira, caminhão-pipa, caminhão-prancha e uma carreta. Os policiais também localizaram áreas esburacadas e uma esteira utilizada para separar o minério, caracterizando garimpo ilegal.