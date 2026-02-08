O Sabores do Campo deste domingo (8) traz uma receita ideal para um almoço de tropeiros, preparado tradicionalmente pelo grupo, o feijão gordo. A receita é forte e preparada para sustentar os muladeiros durante os encontros das comitivas.\nEm um acampamento típico de tropeiros, com fogão a lenha, quem ensinou a receita foi o Otávio Chabuta, da comitiva Família Chabuta, de Amorinópolis, na região oeste do estado.\nConfira abaixo os ingredientes da receita e o passo a passo:\n1 kg de feijão carioca\n1 kg de barriga de porco\n200 g de linguiça caseira\n100 g de lombo defumado\n200 ml de banha de porco\n7 dentes de alho\n1 colher de sopa de sal\n1 litro de água fervente\nModo de preparo\nO primeiro passo começa um dia antes, deixando o feijão passar a noite de molho. Segundo Otávio, isso ajuda a cozinhar mais rápido no dia seguinte.