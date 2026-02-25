O Governo de Goiás promove nesta quarta (25) e quinta-feira (26) um feirão de empregos com quase mil vagas. As vagas disponíveis são da área da saúde e de serviços assistenciais.\nAs entrevistas serão realizadas na hora, podendo ter contratação imediata. O feirão acontece na Central Mais Empregos, na Avenida Araguaia, esquina com a Rua 15, no Setor Central, em Goiânia.\nO atendimento é gratuito, das 8h às 17h. Os candidatos deverão levar um documento pessoal com foto e comprovante de endereço. As empresas oferecem salário compatível com a função e benefícios, como vale-alimentação, assistência médica e odontológica. As vagas disponíveis podem ser com ou sem experiência.\nConcurso para auditor fiscal prevê salário de até R$ 23,8 mil no Tocantins\nEmpresas oferecem mais de 40 vagas de emprego na Grande Goiânia