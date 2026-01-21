O Governo de Goiás oferece nesta quarta-feira (21) e quinta-feira (22) 13 mil vagas de emprego. As oportunidades abrangem as áreas de comércio, serviços, telecomunicações, logística e administração. Veja os principais cargos abaixo.\nO evento também oferece assessoria para elaboração do currículo e capacitação gratuita com oficinas curtas e inscrições para cursos de 40 horas. Os salários podem ultrapassar R$ 3 mil.\nEntre os cargos ofertados estão:\natendente de loja;\noperador de caixa;\nfrentista;\noperador de telemarketing;\nauxiliar de logística;\nrecepcionista;\ncamareira;\npromotor de vendas, entre outras.\nPara o público PCD, há oportunidades como:\nenfermeiro (a);\nfarmacêutico (a);\nfisioterapeuta;\nassistente administrativo.\nEmpresas oferecem mais de 200 vagas de emprego em Goiânia e Niquelândia\nInscrições para concurso em Valparaíso de Goiás com mais de 700 vagas e salário de até R$ 6 mil estão abertas