A Prefeitura de Goiânia tem encontrado resistência dos ambulantes que ocupam as calçadas da Avenida 24 de Outubro, em Campinas, e da Avenida Anhanguera, no Centro. Depois de nova proposta e mais de 130 notificados, um acordo ainda não foi definido entre as partes.\nApós a notificação dos camelôs espalhados pela Avenida Anhanguera na quarta-feira (14), a Secretaria Municipal de Eficiência (Sefic) promoveu uma reunião na sede da Secretaria de Políticas para as Mulheres, Assistência Social e Direitos Humanos (Semasdh) para prestar esclarecimentos. Realizado na manhã desta quinta (15), o encontro reuniu também ambulantes da 24 de Outubro, que têm agora um prazo de 15 dias para regularização. E a reclamação foi semelhante entre os mais de 40 presentes.\nDurante a reunião, trabalhadores informais questionavam sobre a possibilidade de obterem autorização para permanência nos mesmos locais. Mas o superintendente da Ordem Pública da Sefic, Luiz Lucas Alves Junior, foi enfático ao dizer que “na Anhanguera, na 24 de Outubro e na 44 não será possível”. A exceção se refere às bancas fixas situadas nas vias.