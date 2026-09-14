O Tribunal do Júri da Comarca de Gurupi condenou Cleofas Rodrigues Cardoso, de 42 anos, a 57 anos, 10 meses e 15 dias de prisão pelo assassinato e pela ocultação do cadáver da mulher, Maysa Rodrigues Fernandes Cardoso, de 35 anos. O crime ocorreu na madrugada de 9 de novembro de 2025, no Setor Novo Horizonte, e a sessão de julgamento terminou nesta sexta-feira (11).\nO Conselho de Sentença acolheu integralmente a tese apresentada pelo Ministério Público do Tocantins (MPTO) e reconheceu a autoria e a materialidade dos dois delitos. Os jurados validaram as qualificadoras de emprego de asfixia e de recurso que dificultou a defesa da vítima, além do aumento da punição em razão de o crime ocorrer no mesmo imóvel onde estavam os três filhos menores do casal.\nO Jornal do Tocantins entrou em contato com a defesa de Cleofas Rodrigues Cardoso, assistido pela Defensoria Pública do Estado. A Defensoria Pública do Tocantins informou que não comenta decisões judiciais envolvendo pessoas assistidas e destacou que atua para garantir a elas o direito à defesa, ao contraditório e a um julgamento justo.