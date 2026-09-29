Depois de o Governo do Tocantins transferir excepcionalmente o feriado estadual de 5 de outubro para sexta-feira (9), as prefeituras de Palmas e Araguaína também definiram como ficará o funcionamento das repartições municipais. Com as medidas, servidores das duas cidades terão quatro dias seguidos de folga, de sexta-feira (9) a segunda-feira (12), quando ocorre o feriado nacional de Nossa Senhora Aparecida.\nA mudança no calendário estadual ocorreu por meio do Decreto nº 7.238, publicado em 23 de setembro. A norma transferiu, apenas em 2026, o feriado alusivo à criação do Tocantins e à promulgação da primeira Constituição Estadual de 5 para 9 de outubro. O expediente nas repartições públicas estaduais permanece normal na segunda-feira (5).\nA medida estadual não altera automaticamente o funcionamento de todos os órgãos e setores. Cada instituição pode ter regras próprias, e serviços essenciais permanecem em funcionamento conforme as escalas definidas pelos responsáveis.