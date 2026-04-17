O feriado nacional de Tiradentes, celebrado nesta terça-feira (21), vai alterar a rotina de quem vive e trabalha na capital e na região metropolitana de Goiânia. Alguns órgãos optaram pelo descanso prolongado e decretaram ponto facultativo na segunda-feira (20). Desta forma, o funcionamento dos órgãos públicos municipais e estaduais reabre normalmente na quarta-feira (23). O DAQUI preparou um roteiro completo com o que abre e o que fecha na capital e região metropolitana (confira abaixo o cronograma).\nGoiânia\nVapt Vupt\nAs unidades vão funcionar até sábado (18), e os demais atendimentos serão normalizados a partir de quarta-feira (22). Os usuários devem agendar os serviços previamente por meio do portal www.vaptvupt.go.gov.br.\nAgência Goiana de Regulação (AGR)\nO atendimento durante o feriado será pelos canais eletrônicos (e-mail: ouvidoria.agr@goias.go.br e site: goias.gov.br/agr/ouvidoria). O atendimento será pleno a partir de 8h de quarta-feira (22).