O feriado do Dia do Trabalhador, nesta sexta-feira (1º), será marcado por calor intenso e tempo seco em todo o território goiano. Sob a influência de um bloqueio atmosférico, o estado contará com sol forte, temperaturas elevadas e umidade do ar em declínio. Segundo o Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas de Goiás (Cimehgo), a data consolida o início oficial do período de seca em Goiás, que deve encerrar em meados do mês de outubro.\nAo JORNAL, o gerente do Cimehgo, André Amorim, informou que o padrão de estiagem, que já dava sinais em abril, agora se estabelece definitivamente com um "bloqueio atmosférico" que impede a entrada de umidade. O volume de chuvas, que já vinha sendo reduzido desde abril, agora chega a zero.\nA seca já começou prematuramente aqui no Brasil Central, em Goiás especialmente. Tivemos uma desproporção: em 70% dos municípios goianos a chuva foi muito abaixo da média. Nossa estiagem já está dando sinais desde o mês de abril, com vegetação mais seca e locais onde choveu muito pouco, entre 20 e 30 milímetros”.