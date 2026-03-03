O Fervedouro Mumbuca, no Jalapão, foi tomado pelas águas do Rio Sono após as chuvas intensas que atingiram a região. O atrativo, um dos mais visitados pelos turistas, amanheceu coberto por lama e vegetação nesta terça-feira (3).\n“Ele está bastante sujo, e a terra acabou invadindo o fervedouro. Vamos ter que fazer um trabalho de limpeza manual, pois não é permitido usar nenhum equipamento aqui”, contou o guia turístico Salatiel Batista.\nO Tocantins está sob dois alertas climáticos emitidos pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). O mais grave é de nível vermelho, o que indica grande perigo. A previsão aponta para acumulados de chuva que podem ultrapassar 100 mm por dia, acompanhados de ventos superiores a 100 km/h. O alerta é válido até as 23h59 desta quarta-feira (4) e abrange a maior parte do estado.