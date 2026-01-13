O Jalapão se destaca tanto por suas paisagens deslumbrantes quanto pela riqueza de biodiversidade, atraindo turistas e pesquisadores (Washington Luiz/Governo do Tocantins)\nReconhecido por suas belezas naturais como dunas alaranjadas, fervedouros, rios e cachoeiras, o Parque Estadual do Jalapão completou 25 anos nesta segunda-feira (12). Nos últimos anos, o parque, patrimônio natural do Tocantins, vem atraindo a atenção de cada vez mais turistas.\nEm 2025, 55 mil turistas escolheram as belezas naturais e a biodiversidade do Jalapão como destino de passeio, segundo o Instituto Natureza do Tocantins (Naturatins), que é responsável pela fiscalização para garantir que as visitas, cada vez mais numerosas, não causem impactos.\nO parque tem aproximadamente 159 mil km² e fica no município de Mateiros. Os limites do parque chegam às divisas dos municípios de São Félix, Pindorama, Ponte Alta do Tocantins, Novo Acordo, Santa Tereza e Lizarda.