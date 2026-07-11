Patricia Peixoto: quase duas horas na beira do fogão até obter o produto final (Diomício Gomes / O Popular)\nLagolândia, distrito de Pirenópolis, recebe, desde ontem, turistas e fiéis para a Festa do Divino Pai Eterno e para os tradicionais doces. Entre panelas, tachos e receitas passadas de geração em geração, moradores transformam açúcar, leite e frutas em um dos maiores símbolos da festa. É nesse encontro entre fé, tradição e sabor que a celebração ganha vida.\nOs preparativos começaram no dia 27 de junho. “Já chegamos a fazer 7 toneladas de doce”, conta Christiane Florência, de 49 anos, moradora da região e rainha de Nossa Senhora do Rosário em 2026. Importante momento de devoção e convivência, a festa tornou-se conhecida especialmente pela grande distribuição de doces nos dias finais da programação, que culminam em 18 e 19 de julho.