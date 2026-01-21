Os tradicionais Festejos do Divino Espírito Santo agora são, oficialmente, Patrimônio Cultural Imaterial de Porto Nacional. A Lei nº 2.768, sancionada pela prefeitura em 9 de janeiro, reconhece a relevância histórica, social e religiosa da celebração para a identidade da comunidade portuense.\nO reconhecimento garante proteção institucional à tradição que atravessa gerações e fortalece a preservação da cultura local. Além do simbolismo religioso, a medida visa impulsionar o turismo e a economia regional, setores que registram movimentação significativa durante o período das festividades.\nHistória e Comunidade\nO padre Jaine Gomes de Melo, da Paróquia Divino Espírito Santo, a preservação da tradição é essencial para manter viva a vivência religiosa e social dos fiéis, conforme divulgação da Prefeitura de Porto Nacional