-Vídeo Daqui (1.3454280)\nUm vídeo de centenas de mulheres louvando debaixo de chuva durante um congresso religioso em Palmas, no último fim de semana, viralizou nas redes sociais e chamou atenção pela cena em meio ao período de estiagem no estado. Mesmo encharcadas, as participantes decidiram permanecer no local e continuar a adoração.\nPara as fiéis que participaram do momento, a decisão de permanecer na chuva teve relação com a fé e com o significado que atribuíram àquele momento. Os relatos ouvidos pelo Jornal do Tocantins mostram como a mudança repentina no tempo foi recebida pelas participantes durante o congresso.\nO evento é organizado pela Confederação das Irmãs Beneficentes Evangélicas do Tocantins (CIBE-TO), da Assembleia de Deus Ministério de Madureira, reuniu fiéis de diversas regiões do estado para três dias de louvores, orações e pregações. Entre as participantes estava a cantora e compositora cristã Paulla Vanessa, que pertence à congregação da igreja na 305 Norte e gravou e publicou o vídeo que viralizou nas redes sociais.